СКА — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
СКА сыграет с «Нефтехимиком» в регулярный чемпионат КХЛ 11 ноября
СКА примет «Нефтехимик» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 11 ноября. Матч пройдет в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи СКА — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (платная подписка).
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «78». Трансляция начнется в 17.00 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|30
|8
|22
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|29
|20
|9
|42
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|7
|Северсталь
|27
|13
|14
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
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8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
|11.11
|14:30
|
Лада – Спартак
|- : -
|11.11
|15:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|11.11
|17:00
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
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