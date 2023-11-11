Кудерметов: «Когда матч заканчивался поздно, Моисеев говорил нам: «Завтра дам поспать подольше. Собрание будет не в 09.30, а в 09.35»
Бывший нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» рассказал о тренировках с Юрием Моисеевым.
— В России вы поработали с разными великими тренерами. Хочется вспомнить каждого из них. Чем запомнилось время с Юрием Моисеевым?
— Человек с большой буквы! Он построил татарский хоккей. Приучил нас к работе, дисциплине и взрослой жизни. Было тяжело. Мы ругались, матерились. Проходят годы, и ты переосмысливаешь некоторые моменты. Моисеев — легенда. Главный человек в моей хоккейной жизни, за исключением детских наставников. Расскажу еще историю про него. Каждый день с Моисеевым начинался с «политинформации». Чего только не было в раздевалке: высказывания философов, умные мысли. Например, «мало хотеть — надо мочь!». Собрания начинались всегда в 09.30. А когда матч заканчивался поздно, Моисеев говорил нам: «Завтра дам поспать подольше. Собрание будет не в 09.30, а в 09.35». Вот человек был!
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