СКА обыграл минское «Динамо», Галимов сделал дубль

СКА выиграл у московского «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Эмиль Галимов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Галимов — 7 (Фантенберг), 16:37 — 1:0. Аалтонен — 10 (Ткачев, Ожиганов), 18:48 — 2:0. Морозов — 13 (бол., Марченко), 26:38 — 3:0. Мосалев — 5 (Митчелл), 42:08 — 3:1. Паре — 3 (Мосалев, Митчелл), 42:24 — 3:2. Галимов — 8 (Морозов), 54:18 — 4:2.

Нереализованный буллит: Морозов (СКА), 13:41 (Вратарь).

Вратари: Самонов — Фурх (Тэйлор, 29:57, 58:05 — 58:52, 59:18).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (10+6+9) — 17 (5+5+7).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

27 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».