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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

19:27
Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ. Фото photo.khl.ru
Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ. Фото photo.khl.ru
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27 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ, после которого стали известны пары первого раунда плей-офф.

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Спартак» (8)

СКА (2) — «Динамо» Минск (7)

«Динамо» Москва (3) — «Северсталь» (6)

«Локомотив» (4) — «Йокерит» (5)

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)

«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7)

«Металлург» (3) — «Барыс» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)

Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина стартует 2 марта.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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