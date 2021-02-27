Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
19:27
27 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ, после которого стали известны пары первого раунда плей-офф.
Западная конференция
ЦСКА (1) — «Спартак» (8)
СКА (2) — «Динамо» Минск (7)
«Динамо» Москва (3) — «Северсталь» (6)
«Локомотив» (4) — «Йокерит» (5)
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)
«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7)
«Металлург» (3) — «Барыс» (6)
«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)
Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина стартует 2 марта.
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