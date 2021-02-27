ЦСКА обыграл «Ак Барс» в Казани и в 6-й раз выиграл Кубок Континента
19:20
ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб взял верх со счетом 1:0.
Благодаря этой победе ЦСКА выиграл Кубок Континента — уже в шестой раз. По итогам 60 матчей регулярного чемпионата московские армейцы набрали 91 очко, тогда как в активе «Ак Барса» после этого поражения осталось 90 очков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Сергеев — 3 (Слепышев), 30:49 — 0:1.
Вратари: Рейдеборн (58:42) — Юханссон.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 29 (9+11+9) — 14 (2+4+8).
Судьи: Белов, Оскирко.
27 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...