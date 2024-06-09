Агент Депая ответил на вопрос о возможном переходе голландца в «Спартак»

Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, ответил на вопрос о возможности перехода голландца в «Спартак».

«Спартак»? Пока ничего не слышал от них", — сказал Ледюр «СЭ».

Ранее Промес в разговоре с «СЭ» заявил, что трансфер Депая в «Спартак» возможен. Футболист является другом Депая. Голландцы вместе играли за сборную, а также имеют в активе несколько совместных песен и клипов.

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» заканчивается 30 июня 2024 года. В сезоне ла лиги-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.