Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Гол Гусева принес СКА победу над ЦСКА в овертайме

22:01
Игроки СКА празднуют гол. Фото ХК СКА.
Игроки СКА празднуют гол. Фото ХК СКА.
Теги:

СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы одолели соперника на своем льду со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил нападающий Никита Гусев.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Волков — 1 (Зыков, Седов), 28:40 — 1:0. Моисеев — 5 (Гусев, Пыленков), 31:50 — 2:0. Окулов — 7 (Каменев, Плотников), 40:46 — 2:1. Карнаухов — 6 (Окулов), 51:58 — 2:2. Гусев — 8 (Лехтонен), 61:26 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Федотов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (10+15+6+1) — 32 (9+9+14+0).

Судьи: Оленин, Раводин.

22 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз
4
3
Реклама