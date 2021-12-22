Гол Гусева принес СКА победу над ЦСКА в овертайме
22:01
СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы одолели соперника на своем льду со счетом 3:2.
Победную шайбу забросил нападающий Никита Гусев.
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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Волков — 1 (Зыков, Седов), 28:40 — 1:0. Моисеев — 5 (Гусев, Пыленков), 31:50 — 2:0. Окулов — 7 (Каменев, Плотников), 40:46 — 2:1. Карнаухов — 6 (Окулов), 51:58 — 2:2. Гусев — 8 (Лехтонен), 61:26 — 3:2.
Вратари: Юханссон — Федотов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (10+15+6+1) — 32 (9+9+14+0).
Судьи: Оленин, Раводин.
22 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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