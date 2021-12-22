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«Спартак» в серии буллитов победил «Салават Юлаев»

21:59
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«Спартак» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые взяли верх в серии буллитов.

Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу москвичей.

Нападающий «Спартака» Йори Лехтеря отметился голом и результативной передачей. У «Салавата» дважды ассистировал партнерам форвард Виктор Тихонов.

«Спартак» набрал 47 очков и располагается на 7-м месте в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 54 баллами занимает 3-ю строчку Востока.

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«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лехтеря — 10 (Хохлачев), 16:56 — 1:0. Хартикайнен — 12 (бол., Тихонов, Маннинен), 39:17 — 1:1. Амиров — 1 (Тихонов, Хафизуллин), 47:27 — 1:2. Ержабек — 3 (Широков, Лехтеря), 49:01 — 2:2.

Победный буллит: Цыплаков.

Вратари: Данск — Шарыченков.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (9+8+7+0) — 28 (5+8+11+4).

Судьи: Белов, Сидоренко.

22 декабря. Москва. Мегаспорт.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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