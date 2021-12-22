КХЛ: СКА — ЦСКА, «Спартак» — «Салават Юлаев» и другие матчи 22 декабря
09:45
В среду, 22 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Амур» — «Нефтехимик» (12.00 мск)
«Витязь» — «Динамо» Рига (19.30)
«Йокерит» — «Динамо» Минск (19.30)
СКА — ЦСКА (19.30)
«Спартак» — «Салават Юлаев» (19.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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