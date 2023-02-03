СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 7:4, у Галимова покер

СКА обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:4.

Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Александр Никишин, Эмиль Галимов, оформивший покер, Дмитрий Яшкин и Марат Хуснутдинов. Никишин также отдал две голевые и теперь на его счету в этом сезоне 49 (10+39) очков. Он установил рекорд результативности среди российских защитников.

В составе казанской команды забили Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Вячеслав Войнов.

В первом периоде матча форвард СКА Валентин Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. «СЭ» стали известны подробности последствий столкновения — Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

СКА занимает первое место на «Западе» с 93 очками в 60 матчах. «Ак Барс» находится на первом месте «Востока» (75 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)

Голы: Шипачев — 8 (бол.), 4:35 — 0:1. Никишин — 10, 8:57 — 1:1. Воронков — 12 (Сафонов), 10:19 — 1:2. Галимов — 5 (Яшкин), 11:26 — 2:2. Яшкин — 33 (Никишин, Хуснутдинов), 13:48 — 3:2. Сафонов — 13 (Журавлев, Юдин), 17:24 — 3:3. Войнов — 10 (Радулов), 20:38 — 3:4. Галимов — 6 (Хуснутдинов), 36:48 — 4:4. Хуснутдинов — 11 (бол., Воробьев, Никишин), 39:53 — 5:4. Галимов — 7 (Рукавишников, Хуснутдинов), 54:09 — 6:4. Галимов — 8 (Яшкин), 56:06 — 7:4.

Вратари: Подъяпольский — Билялов (56:43 — 58:05).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+13+9) — 29 (11+7+11).

Судьи: Белов, Наумов.

3 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».