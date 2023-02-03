Никишин установил рекорд результативности среди российских защитников

Игрок СКА Александр Никишин установил рекорд результативности среди российских защитников.

21-летний спортсмен забил и отдал две голевые передачи в матче с «Ак Барсом». Теперь на его счету в этом сезоне 49 (10+39) очков.

Это новый рекорд результативности среди российских защитников за один регулярный чемпионат КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Кириллу Кольцову, у которого было 48 (18+30) очков в сезоне-2014/15.