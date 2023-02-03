Никишин установил рекорд результативности среди российских защитников
Игрок СКА Александр Никишин установил рекорд результативности среди российских защитников.
21-летний спортсмен забил и отдал две голевые передачи в матче с «Ак Барсом». Теперь на его счету в этом сезоне 49 (10+39) очков.
Это новый рекорд результативности среди российских защитников за один регулярный чемпионат КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Кириллу Кольцову, у которого было 48 (18+30) очков в сезоне-2014/15.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|3
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|58
|33
|25
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Амур
|58
|27
|31
|61
|9
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
Результаты / календарь
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9.02
10.02
|3.02
|12:00
|
Амур – Авангард
|3 : 2 Б
|3.02
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 2
|3.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|3 : 0
|3.02
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|3 : 2
|3.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|3.02
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
|3.02
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|4 : 2
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