Симашев не ожидал, что его так высоко выберут на драфте НХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев был шокирован тем, как высоко его выбрали на драфте НХЛ.

«Конечно, я чувствую, что доверие тренерского штаба «Локомотива» ко мне растет, но я хочу заслужить еще больше игрового времени. В спорте без везения не бывает, и мне очень повезло, что я попал именно в «Локомотив». Я не знаю, повлияли ли как-то результаты драфта на то, что мне стали больше доверять, или нет, я об этом не думаю, стараюсь по максимуму выкладываться на тренировках и в матчах. Если говорить о результатах драфта, то я был в шоке, хотя и понимал, что меня рано заберут, но все равно не ожидал, что буду так высоко», — приводит слова Симашева ТАСС.

В 2023 году Симашев был выбран «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ.

В нынешнем 19-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 4 результативные передачи.