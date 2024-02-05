Джурусик, Гернат и Меркли стали лучшими игроками недели в КХЛ

Определились лучшие игроки недели ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем стал Мэтт Джурусик из «Куньлуня», который одержал две победы в двух матчах, отразив 97,44 процента бросков при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником признан Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 3 (2+1) очка в 4 матчах.

Лучшим форвардом стал Ник Меркли из минского «Динамо», на счету которого 5 (3+2) очков в трех матчах.

Форвард «Спартака» Александр Пашин выбран лучшим новичком. 21-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в трех играх.