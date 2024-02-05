Ларионов — о решении отправить Силаева домой: «У него экзамен. Он еще школьник, чтобы вы знали»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3) рассказал, почему решил отправить домой защитника Антона Силаева.

«Он переигрывал защитников, которые старше него, и для 17-летнего мальчишки нести такую ношу на себе — это накладывает отпечаток, поэтому мы так постепенно-постепенно стали снижать его игровое время. Пришло время дать ему возможность, чтобы он поехал, просто побыл дома, почитал книги, подготовился к экзамену в школе: он еще школьник, чтобы вы знали. 7 февраля у него экзамен, поэтому пожелали ему сдать на отлично, приезжать в зал поработать на велосипеде. 8 февраля тренировка — и нужно быть готовым играть», — приводит слова Ларионова официальный сайт клуба.

Также Ларионов добавил, что дал задание Силаеву посмтореть видео игры сильных защитников из НХЛ.

В текущем сезоне 17-летний россиянин провел 55 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (3+8) очков.