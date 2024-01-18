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Сегодня, 09:44

«Сибирь» выразила разочарование позицией КХЛ по вопросу спортивного гражданства Гордеева

Сергей Разин
корреспондент
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Федор Гордеев.
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» опубликовала официальный пресс-релиз по поводу присуждения клубу четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.

«С самого начала предсезонной заявочной компании Федор Гордеев позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года. То есть прошло 4,5 месяца. При этом Лига признает, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство», что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор.

 
Федор Гордеев (справа). Фантастический провал руководства «Сибири». Клуб неверно посчитал легионеров и лишил себя 4 очков

Гордеев является гражданином России, родился в Омске, где начал заниматься хоккеем в возрасте 5 лет. Переехав с семьей в Канаду, выступал в юниорских лигах, в клубах ECHL и AHL. За сборные команды Канады или США не выступал. В связи с этим «Сибирь» выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с Лигой и Клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста.

ХК «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране.

В условиях, когда российский хоккей оказался исключен из международной системы соревнований, формальное следование неактуальным в настоящее время Уставным правилам ИИХФ, без учета интересов хоккеиста — гражданина России, изъявившего желание выступать в родной стране, и клуба, который в результате сложнейших переговоров сумел вернуть Федора на Родину, является вопиющей несправедливостью. Молодой российский защитник, успешно проявивший себя в первой половине сезона, фактически оказался лишен права на профессию в родной стране. Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично Президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших.

Одновременно Клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее КХЛ присудил «Сибири» четыре технических поражений, сняв с клуба четыре очка, а также оштрафовав на 2 миллиона рублей.

За «Сибирь», помимо Гордеева, выступают еще трое легионеров — защитник Тревор Мерфи и нападающие Тэйлор Бек и Энди Эндреофф. В текущем сезоне Гордеев провел 42 матча и набрал 7 (2+5) очков.

Источник: https://hcsibir.ru/media/news/press-reliz-khk-sibir/
КХЛ
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3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 53 28 25 62
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Нефтехимик 53 21 32 51
9 Сибирь 52 21 31 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 51 19 32 44
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Куньлунь РС 54 17 37 40
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