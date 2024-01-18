Менелл: «Думаю, у «Динамо» хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл считает, что у его команды есть шансы на победу в Кубке Гагарина.

«Думаю, у нас хорошие шансы. Конечно, многое зависит от того, с какого места мы выйдем в плей-офф. Это станет ясно только через полтора месяца, еще почти 20 матчей осталось сыграть. Плей-офф станет для нас серьезной проверкой. Одержать победу в четырех раундах очень непросто, но в этом году у нас хорошая команда и хорошие шансы на успех», — цитируют «Известия» Менелла.

«Динамо» набрало 72 очка в 51 матче и занимает 2-е место в Западной конференции.