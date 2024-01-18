«Торпедо» подписало стандартный контракт игрока с 51-летним Хабибулиным

Как стало известно «СЭ», нижегородское «Торпедо» подписало стандартный контракт игрока с тренером вратарей Николаем Хабибулиным, чтобы преодолеть пол зарплат КХЛ.

По нашим данным, контракт с 51-летним хоккеистом заключен формально на сумму 7,2 миллионов рублей в год. Эту же сумму он получал в качестве тренера команды. Таким образом, оклад Хабибулина не будет дублироваться.