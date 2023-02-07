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Сегодня, 18:20

«Сибирь» дома проиграла «Трактору» по буллитам

Руслан Минаев
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«Сибирь» дома проиграла «Трактору» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:5.

У хозяев шайбы в основное время на счету Тэйлора Бека, Валентина Пьянова, Максима Сушко и Тревора Мерфи. Последние два гола были забиты за 2 минуты и 16 секунд до конца.

В составе гостей отметились Роберт Хэмилтон, Никита Тертышный (автор победного буллита), Петр Хохряков и Иван Шабанов.

«Трактор» набрал 61 очков и поднялся на 10-е место Восточной конференции. «Сибирь» с 78 очками возглавила турнирную таблицу «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (0:1, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хэмилтон — 3 (Капустин, Яруллин), 6:02 — 0:1. Тертышный — 7 (Ткачев), 23:02 — 0:2. Бек — 17 (Аланов), 26:06 — 1:2. Хохряков — 6 (бол., Тертышный, Шабанов), 36:39 — 1:3. Пьянов — 7 (Бутузов, Ефремов), 49:09 — 2:3. Шабанов — 15 (Бывальцев), 56:51 — 2:4. Сушко — 7 (бол., Шаров, Мерфи), 57:44 — 3:4. Мерфи — 10 (Бутузов), 59:42 — 4:4.

Победный буллит: Тертышный.

Вратари: Красоткин (57:23 — 57:44, 58:41 — 59:42) — Мыльников.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 42 (8+11+22+1) — 33 (11+11+8+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

7 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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Сибирь – Трактор
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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