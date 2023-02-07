«Сибирь» дома проиграла «Трактору» по буллитам
«Сибирь» дома проиграла «Трактору» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:5.
У хозяев шайбы в основное время на счету Тэйлора Бека, Валентина Пьянова, Максима Сушко и Тревора Мерфи. Последние два гола были забиты за 2 минуты и 16 секунд до конца.
В составе гостей отметились Роберт Хэмилтон, Никита Тертышный (автор победного буллита), Петр Хохряков и Иван Шабанов.
«Трактор» набрал 61 очков и поднялся на 10-е место Восточной конференции. «Сибирь» с 78 очками возглавила турнирную таблицу «Востока».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (0:1, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хэмилтон — 3 (Капустин, Яруллин), 6:02 — 0:1. Тертышный — 7 (Ткачев), 23:02 — 0:2. Бек — 17 (Аланов), 26:06 — 1:2. Хохряков — 6 (бол., Тертышный, Шабанов), 36:39 — 1:3. Пьянов — 7 (Бутузов, Ефремов), 49:09 — 2:3. Шабанов — 15 (Бывальцев), 56:51 — 2:4. Сушко — 7 (бол., Шаров, Мерфи), 57:44 — 3:4. Мерфи — 10 (Бутузов), 59:42 — 4:4.
Победный буллит: Тертышный.
Вратари: Красоткин (57:23 — 57:44, 58:41 — 59:42) — Мыльников.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 42 (8+11+22+1) — 33 (11+11+8+3).
Судьи: Беляев, Гашилов.
7 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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Сибирь – Трактор
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Автомобилист – Витязь
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