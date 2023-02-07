Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:26

КХЛ попросила «Сибирь» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Напомним, что во время государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».

КХЛ
ХК Сибирь
8
Читайте также
СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?
Английская лига обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях. Клубу грозит снятие очков
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Динамо» Рашевский заработает 60 миллионов рублей по новому контракту
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
7.02 19:30
Динамо Мн – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости