КХЛ попросила «Сибирь» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение
Как стало известно «СЭ», КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.
Напомним, что во время государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
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