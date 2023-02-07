КХЛ попросила «Сибирь» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение

Как стало известно «СЭ», КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Напомним, что во время государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».