«Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях в четырех матчах КХЛ

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что «Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях в четырех матчах КХЛ.

«Сибирь» подала апелляцию. Она будет рассмотрена в соответствии с регламентом», – цитирует Курбатова ТАСС.

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру – только троих.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладает статусом легионера.