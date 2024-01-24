Агент Цыплакова: «Максимом интересуются уже не 12, а 14 клубов НХЛ»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Спартака» Максима Цыплакова, прокомментировал хе-трик хоккеиста в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (6:3).

«Он уже давно прогрессировал, но раньше не всегда получал нужное доверие. Давно было видно, что этот хоккеист может показывать достойную игру и давать результат. На матче с «Динамо» присутствовал скаут «Рейнджерс»? Да, я могу это подтвердить. Мы встречались за день до игры и пообщались, но я сказал, что все решения будем принимать после окончания сезона КХЛ. Кроме того, мы общались и с другими скаутами. Я могу подтвердить, что Цыплаковым интересуются уже не 12, а 14 клубов НХЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

25-летний нападающий в игре с «Динамо» оформил самый быстрый покер в истории КХЛ с начала матча — 26 минут и 58 секунд.