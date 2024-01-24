Агент Цыплакова: «Максимом интересуются уже не 12, а 14 клубов НХЛ»
Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Спартака» Максима Цыплакова, прокомментировал хе-трик хоккеиста в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (6:3).
«Он уже давно прогрессировал, но раньше не всегда получал нужное доверие. Давно было видно, что этот хоккеист может показывать достойную игру и давать результат. На матче с «Динамо» присутствовал скаут «Рейнджерс»? Да, я могу это подтвердить. Мы встречались за день до игры и пообщались, но я сказал, что все решения будем принимать после окончания сезона КХЛ. Кроме того, мы общались и с другими скаутами. Я могу подтвердить, что Цыплаковым интересуются уже не 12, а 14 клубов НХЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».
25-летний нападающий в игре с «Динамо» оформил самый быстрый покер в истории КХЛ с начала матча — 26 минут и 58 секунд.
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|16
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|24.01
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|
Амур – Сал. Юлаев
|- : -
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
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Автомобилист – Ак Барс
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|24.01
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|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
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|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
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