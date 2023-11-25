«Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Матч пройдет в ледовом дворце «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko платно.

Жители Новосибирска и Новосибирской области смогут посмотреть игру на телеканале ОТС. Начало эфира — 15.30 по местному времени.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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