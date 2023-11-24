Шавло: «Слова Медведева — шуточки. Да, страна без мяса, но вы были без рыбы долгое время»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который прокомментировал победу СКА над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ словами «страна без мяса».

«Один раз было сказано: «Кто мы? Мясо», потом пошли шутки. Да, вчера СКА обыграл хоккейный «Спартак», но пусть Медведев посмотрит, где сейчас красно-белые в таблице КХЛ и где СКА. Сейчас петербуржцы подтянулись, но у них другие возможности по сравнению со «Спартаком». Повезло армейцам. Слова Медведева — это шуточки. Кому-то обидно от таких слов, кто-то воспринял это с иронией. Да, страна без мяса, но вы были без рыбы долгое время. «Зенит» называют бомжами, но это трудно понять. Болельщики выдумали, им это нравится, и теперь друг друга так задевают», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

«Спартак» на данный момент является лидером Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 49 очков в 35 матчах. СКА располагается на пятой позиции с 40 очками за 33 игры. Клуб из Санкт-Петербурга одержал седьмую победу подряд в лиге.