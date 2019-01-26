"Сибирь" на выезде обыграла "Адмирал"

"Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ выиграла у "Адмирала" (5:3).

В составе победителей отличились Илья Морозов, Дмитрий Саюстов, Виктор Комаров, Юкка Пелтола и Егор Миловзоров. У хозяев дубль сделал Владимир Бутузов, еще одну шайбу забросил Юрий Петров.

"Сибирь" набрала 46 очков и занимает девятое место на Востоке. У "Адмирала" 35 очков и 12-е место.

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Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Морозов - 1 (Первушин, Комаров), 4:16 - 0:1. Саюстов - 9 (Миловзоров, Демидов), 11:50 - 0:2. Бутузов - 10 (бол., Петров), 18:45 - 1:2. Петров - 1 (Воронин, Мищенко), 27:03 - 2:2. Комаров - 3 (Карон), 28:32 - 2:3. Пелтола - 8 (Михайлов, Брюле), 33:18 - 2:4. Миловзоров - 11 (Шаров, Саюстов), 49:40 - 2:5. Бутузов - 11 (В. Стрельцов, Дьяков), 57:29 - 3:5.

Вратари: Серебряков (Красоткин, 33:18, 57:41) - Тэйлор.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 35 (10+9+16) - 28 (11+13+4).

Судьи: Гашилов, Гусев.

26 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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