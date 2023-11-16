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Сегодня, 19:16

«Сибирь» — «Металлург» Мг: видеообзор матча КХЛ

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«Сибирь» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Новосибирске 16 ноября. Гости победили — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Магнитка» одержала шестую победу подряд.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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КХЛ: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, «Спартак» — «Салават Юлаев». Расписание матчей 16 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 32 20 12 44
2 Лада 31 18 13 41
3 Авангард 30 19 11 41
4 Автомобилист 33 18 15 40
5 Ак Барс 30 18 12 38
6 Сал. Юлаев 30 18 12 37
7 Трактор 31 17 14 37
8 Сибирь 31 14 17 32
9 Амур 30 12 18 30
10 Нефтехимик 30 12 18 29
11 Барыс 32 9 23 25
12 Адмирал 28 7 21 19
Западная конференция И В П О
1 Спартак 31 21 10 45
2 Динамо М 30 21 9 45
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 31 18 13 38
5 ЦСКА 30 16 14 34
6 СКА 29 16 13 32
7 Динамо Мн 29 14 15 32
8 Северсталь 29 13 16 31
9 Сочи 31 12 19 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 31 10 21 24
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20.11
21.11
16.11 15:30
Сибирь – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
16.11 17:00
Трактор – Барыс
 2 : 0
16.11 19:00
Локомотив – Куньлунь РС
 - : -
16.11 19:00
Северсталь – СКА
 - : -
16.11 19:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
16.11 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
16.11 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 - : -
16.11 19:30
Сочи – Лада
 - : -
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