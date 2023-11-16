«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Сибирь» в овертайме

«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Денис Зернов. Также в основное время за магнитогорцев отличились Максим Карпов и Люк Джонсон.

Голы хозяев на счету Егора Аланова и Ильи Морозова.

«Металлург"одержал шестую победу подряд. Команда Андрея Разина с 44 очками продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 32 игр. «Сибирь» после 31 матча идет восьмой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Аланов — 3 (бол., Бутузов, Прохоркин), 11:08 — 1:0. Карпов — 6, 24:00 — 1:1. Джонсон — 6 (бол., Пресс), 28:56 — 1:2. Морозов — 4, 58:00 — 2:2. Зернов — 11 (бол.), 61:34 — 2:3.

Вратари: Красоткин — Загидулин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+12+11+0) — 26 (7+5+10+4).

Судьи: Овчинников, Ромасько.

16 ноября. Новосибирск. «Сибирь-Арена».