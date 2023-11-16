«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Сибирь» в овертайме
«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
Победную шайбу в овертайме забросил Денис Зернов. Также в основное время за магнитогорцев отличились Максим Карпов и Люк Джонсон.
Голы хозяев на счету Егора Аланова и Ильи Морозова.
«Металлург"одержал шестую победу подряд. Команда Андрея Разина с 44 очками продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 32 игр. «Сибирь» после 31 матча идет восьмой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Аланов — 3 (бол., Бутузов, Прохоркин), 11:08 — 1:0. Карпов — 6, 24:00 — 1:1. Джонсон — 6 (бол., Пресс), 28:56 — 1:2. Морозов — 4, 58:00 — 2:2. Зернов — 11 (бол.), 61:34 — 2:3.
Вратари: Красоткин — Загидулин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (5+12+11+0) — 26 (7+5+10+4).
Судьи: Овчинников, Ромасько.
16 ноября. Новосибирск. «Сибирь-Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|32
|20
|12
|44
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Амур
|30
|12
|18
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|6
|СКА
|29
|16
|13
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
|16.11
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|16.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|16.11
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|16.11
|19:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|16.11
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|16.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -
|16.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|- : -