Вадим Шипачев стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 900 очков
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев добрался до отметки в 900 очков за в КХЛ, сообщает пресс-служба казанцев.
36-летний форвард забросил шайбу в ворота московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, сделав счет 3:0.
Это результативное действие стало для него 900-м за карьеру в КХЛ. Он — единственный действующий хоккеист лиги, который добрался до этой отметки. Теперь Шипачева опережает только Сергей Мозякин. На счету экс-нападающего ЦСКА, «Атланта» и «Металлурга» 928 (419+509) очков.
Шипачев играет за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он выступал за «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:
1. Мозякин Сергей — 928 (419+509) очков в 842 играх.
2. Шипачев Вадим — 900 (285+615) очков в 948 играх.
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|И
|В
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|1
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|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|6
|СКА
|29
|16
|13
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
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|11
|Витязь
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|10
|21
|24
Результаты / календарь
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20.11
21.11
|16.11
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|16.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|2 : 0
|16.11
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|16.11
|19:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|16.11
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|16.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -
|16.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|- : -
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