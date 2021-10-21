«Сибирь» дала Мартемьянову время до конца октября на исправление ситуации
14:58
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов продолжит руководить командой во время ближайшей домашней серии новосибирцев.
Руководство клуба решило дать 58-летнему специалисту время до конца октября на исправление ситуации.
После 19 матчей «Сибирь» с 13 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции и идет вне зоны плей-офф.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю