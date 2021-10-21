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«Сибирь» дала Мартемьянову время до конца октября на исправление ситуации

14:58
Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Сибирь»
Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Сибирь»
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов продолжит руководить командой во время ближайшей домашней серии новосибирцев.

Руководство клуба решило дать 58-летнему специалисту время до конца октября на исправление ситуации.

После 19 матчей «Сибирь» с 13 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции и идет вне зоны плей-офф.

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Иван Богун все материалы автора
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