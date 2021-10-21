«Сибирь» дала Мартемьянову время до конца октября на исправление ситуации

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов продолжит руководить командой во время ближайшей домашней серии новосибирцев.

Руководство клуба решило дать 58-летнему специалисту время до конца октября на исправление ситуации.

После 19 матчей «Сибирь» с 13 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции и идет вне зоны плей-офф.