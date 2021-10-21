Председатель совета директоров рижского «Динамо» высказался о причинах ухода Зубова с поста главного тренера

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался о причинах ухода Сергея Зубова с поста главного тренера команды.

«Я так не хочу формулировать причину. Когда мы разговаривали с ним о финансовых условиях, то он мне дал понять, что деньги для него большого значения не имеют и для него интересно поработать в Латвии с рижским «Динамо». По причинам его ухода мне больше добавить нечего», — приводит слова Юриса ТАСС.

Также он поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера Валерии Кулибабе.

«Он пока работает с командой, а там посмотрим, на скорую руку не хотим принимать решение. Дух Зубова витает над командой, у него было хорошее сотрудничество с Кулибабой, и мы посмотрим, как это дальше будет идти».

Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции.