Председатель совета директоров рижского «Динамо» высказался о причинах ухода Зубова с поста главного тренера
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался о причинах ухода Сергея Зубова с поста главного тренера команды.
«Я так не хочу формулировать причину. Когда мы разговаривали с ним о финансовых условиях, то он мне дал понять, что деньги для него большого значения не имеют и для него интересно поработать в Латвии с рижским «Динамо». По причинам его ухода мне больше добавить нечего», — приводит слова Юриса ТАСС.
Также он поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера Валерии Кулибабе.
«Он пока работает с командой, а там посмотрим, на скорую руку не хотим принимать решение. Дух Зубова витает над командой, у него было хорошее сотрудничество с Кулибабой, и мы посмотрим, как это дальше будет идти».
Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
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