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КХЛ: расписание и результаты матчей 21 октября

09:00
Игроки ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 21 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

«Амур» — «Адмирал»
12:00

«Йокерит» — «Металлург»
18:30

«Нефтехимик» — «Динамо М«
19:00

ЦСКА — «Салават Юлаев»
19:30
«Витязь» — «Спартак»
19:30

СКА — «Куньлунь»
19:30

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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