КХЛ: расписание и результаты матчей 21 октября

В четверг, 21 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

«Амур» — «Адмирал»

12:00

«Йокерит» — «Металлург»

18:30

«Нефтехимик» — «Динамо М«

19:00

ЦСКА — «Салават Юлаев»

19:30

«Витязь» — «Спартак»

19:30

СКА — «Куньлунь»

19:30

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //

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