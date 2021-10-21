КХЛ: расписание и результаты матчей 21 октября
09:00
В четверг, 21 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.
«Амур» — «Адмирал»
12:00
«Йокерит» — «Металлург»
18:30
«Нефтехимик» — «Динамо М«
19:00
ЦСКА — «Салават Юлаев»
19:30
«Витязь» — «Спартак»
19:30
СКА — «Куньлунь»
19:30
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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