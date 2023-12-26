Сибирь — Авангард: видеообзор матча КХЛ 26 декабря 2023 года

«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме гостевого матча с «Сибирью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Авангард» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 48 очками — на 8-й строчке таблицы «Востока».