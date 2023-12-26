Кравец об обмене Прохоркина: «Он хочет побороться за Кубок Гагарина»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал переход в омский клуб нападающего «Сибири» Николая Прохоркина.
Ранее об обмене сообщал «СЭ». За 30-летнего хоккеиста новосибирский клуб получит денежную компенсацию.
«[О его позиции] мы еще подумаем, потому что Коля только пришел. Он даст [команде] опыт и мастерство, игрок который умеет забить и отдать. Он выкладывается в плей-офф, я видел как он играл за Омск. В раздевалке тоже будет от него польза. В разговоре с ним [я понял], что он тоже очень хочет побороться за Кубок Гагарина», — сказал Кравец на пресс-конференции.
Прохоркин уже выступал за омский клуб. В сезоне-2021/22 Николай отыграл за «Авангард» 41 матч в регулярке (10+11) и провел 13 матчей в плей-офф (5+2).
Отметим, что сегодня, 26 декабря, «Сибирь» на своем льду примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|2 : 3 ОТ
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -