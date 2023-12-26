Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:03

Кравец об обмене Прохоркина: «Он хочет побороться за Кубок Гагарина»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал переход в омский клуб нападающего «Сибири» Николая Прохоркина.

Ранее об обмене сообщал «СЭ». За 30-летнего хоккеиста новосибирский клуб получит денежную компенсацию.

«[О его позиции] мы еще подумаем, потому что Коля только пришел. Он даст [команде] опыт и мастерство, игрок который умеет забить и отдать. Он выкладывается в плей-офф, я видел как он играл за Омск. В раздевалке тоже будет от него польза. В разговоре с ним [я понял], что он тоже очень хочет побороться за Кубок Гагарина», — сказал Кравец на пресс-конференции.

Прохоркин уже выступал за омский клуб. В сезоне-2021/22 Николай отыграл за «Авангард» 41 матч в регулярке (10+11) и провел 13 матчей в плей-офф (5+2).

Отметим, что сегодня, 26 декабря, «Сибирь» на своем льду примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Михаил Кравец
2
0
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сибирь — Авангард: видеообзор матча КХЛ 26 декабря 2023 года

Ковальчук забросил шайбу за «Спартак» во втором матче подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 42 28 14 59
3 Сал. Юлаев 42 26 16 55
4 Лада 44 22 22 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 45 20 25 48
9 Амур 43 18 25 44
10 Нефтехимик 43 15 28 39
11 Адмирал 41 13 28 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 44 29 15 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 СКА 43 28 15 57
5 Торпедо 43 26 17 55
6 ЦСКА 43 22 21 48
7 Северсталь 42 19 23 45
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
26.12 15:30
Сибирь – Авангард
 2 : 3 ОТ
26.12 18:00
Лада – Металлург Мг
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Трактор
 - : -
26.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
26.12 19:30
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
26.12 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости