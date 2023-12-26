Кравец об обмене Прохоркина: «Он хочет побороться за Кубок Гагарина»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал переход в омский клуб нападающего «Сибири» Николая Прохоркина.

Ранее об обмене сообщал «СЭ». За 30-летнего хоккеиста новосибирский клуб получит денежную компенсацию.

«[О его позиции] мы еще подумаем, потому что Коля только пришел. Он даст [команде] опыт и мастерство, игрок который умеет забить и отдать. Он выкладывается в плей-офф, я видел как он играл за Омск. В раздевалке тоже будет от него польза. В разговоре с ним [я понял], что он тоже очень хочет побороться за Кубок Гагарина», — сказал Кравец на пресс-конференции.

Прохоркин уже выступал за омский клуб. В сезоне-2021/22 Николай отыграл за «Авангард» 41 матч в регулярке (10+11) и провел 13 матчей в плей-офф (5+2).

Отметим, что сегодня, 26 декабря, «Сибирь» на своем льду примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.