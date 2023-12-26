«Авангард» в овертайме победил «Сибирь»
«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме гостевого матча с «Сибирью» в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У омичей ассистентский дубль оформил Дамир Шарипзянов. Победную шайбу забросил Рид Буше.
У клуба из Новосибирска голы забивали Сергей Дубакин и Энди Андреофф.
«Авангард» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 48 очками — на 8-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Дубакин — 7 (бол., Аланов, И. Климович), 7:47 — 1:0. Спунер — 16 (Буше, Шарипзянов), 13:02 — 1:1. Андреофф — 15 (бол., Белоусов, Бутузов), 38:00 — 2:1. Холодилин — 4 (Шарипзянов), 38:11 — 2:2. Буше — 31 (Спунер), 61:13 — 2:3.
Вратари: Красоткин — Проскуряков (60:07).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 35 (8+17+10+0) — 35 (17+14+3+1).
Судьи: Васильев, Соин.
26 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
|43
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|16
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|2
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|28
|14
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|4
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|22
|53
|5
|Трактор
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|23
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|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
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|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
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|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
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|39
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|28
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|13
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|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
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|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|2 : 3 ОТ
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -