30 ноября «Сибирь» в городе Новосибирск сыграет против «Адмирала» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории комплекса «Сибирь-Арена», начало — в 15.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет на ТВ и своем сайте matchtv.ru видеотрансляцию противостояния КХЛ. Начало — в 15.25. Посмотреть игру также можно будет с помощью подписки на сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Сибирь» — «Адмирал».

«Сибирь» тренера Дэвида Немировски с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» Леонида Тамбиева — 11-й с 27 баллами.

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