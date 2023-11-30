Плющев: «Спартак» берет Ковальчука для задачи взять Кубок Гагарина»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возвращение нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Думаю, Ковальчука берут для задачи взять Кубок Гагарина. Посмотрим, насколько он сможет справиться с этой задачей», — заявил Плющев Legalbet.
29 ноября «СЭ» сообщил, что 40-летний Ковальчук станет игроком «Спартака» до конца нынешнего сезона.
Предыдущим клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
Источник: Legalbet.ru
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