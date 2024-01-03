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Сегодня, 18:05

«Сибирь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сибирь» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Новосибирске 3 января и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» с 50 очками после 47 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» располагается на последней позиции, набрав 37 очков в 45 играх.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 46 29 17 63
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 Динамо М 46 29 17 62
4 СКА 45 30 15 61
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 45 20 25 47
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 45 15 30 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 46 14 32 33
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3.01 13:30
Сибирь – Адмирал
 4 : 1
3.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 2 : 4
3.01 14:30
Автомобилист – Трактор
 4 : 3
3.01 17:00
СКА – Витязь
 - : -
3.01 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
3.01 17:00
Локомотив – Барыс
 - : -
3.01 17:00
Сочи – Металлург Мг
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