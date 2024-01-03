Козлов после победы над «Авангардом» заявил, что «Салават» еще не вышел на пик формы
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу уфимской команды над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«С нашей стороны хороший целостный матч, отличное движение и контроль шайбы. Играли в свой хоккей, хорошо играли в обороне, держали шайбу. Хорошо, что Хмелевский забил третий гол, после этого мы забрали инициативу обратно себе. Ребята играли на команду, мы провели правильную смену. Ребята играют уверенно и хорошо. Сказать, что это наш максимум и пик формы — думаю, еще нет. Есть моменты, где мы можем добавить. Нет предела совершенству», — приводит слова специалиста сайт «Салавата Юлаева».
Также Козлов отметил нападающих Евгения Тимкина и Ивана Дроздова.
«Тимкин — уважаемый хоккеист, он пользуется авторитетом внутри команды и у соперника. Плюс рад за Евгения, что он провел юбилейный матч дома, в Омске, где он начинал, при своих родителях. Дроздов, поиграв за сборную, всегда возвращаешься в команду на эмоциональном подъеме», — подчеркнул тренер.
33-летний Тимкин провел 800-й матч в своей карьере, 24-летний Дроздов в последних 3 матчах этого сезона набрал 5 (3+2) очков.
«Салават Юлаев» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.
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|2
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|44
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|46
|29
|17
|62
|4
|СКА
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|30
|15
|61
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
|3.01
|13:30
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Сибирь – Адмирал
|4 : 1
|3.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|2 : 4
|3.01
|14:30
|
Автомобилист – Трактор
|4 : 3
|3.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|- : -
|3.01
|17:00
|
Сочи – Металлург Мг
|- : -