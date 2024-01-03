Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:10

Козлов после победы над «Авангардом» заявил, что «Салават» еще не вышел на пик формы

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу уфимской команды над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«С нашей стороны хороший целостный матч, отличное движение и контроль шайбы. Играли в свой хоккей, хорошо играли в обороне, держали шайбу. Хорошо, что Хмелевский забил третий гол, после этого мы забрали инициативу обратно себе. Ребята играли на команду, мы провели правильную смену. Ребята играют уверенно и хорошо. Сказать, что это наш максимум и пик формы — думаю, еще нет. Есть моменты, где мы можем добавить. Нет предела совершенству», — приводит слова специалиста сайт «Салавата Юлаева».

Также Козлов отметил нападающих Евгения Тимкина и Ивана Дроздова.

«Тимкин — уважаемый хоккеист, он пользуется авторитетом внутри команды и у соперника. Плюс рад за Евгения, что он провел юбилейный матч дома, в Омске, где он начинал, при своих родителях. Дроздов, поиграв за сборную, всегда возвращаешься в команду на эмоциональном подъеме», — подчеркнул тренер.

33-летний Тимкин провел 800-й матч в своей карьере, 24-летний Дроздов в последних 3 матчах этого сезона набрал 5 (3+2) очков.

«Салават Юлаев» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: hcsalavat.ru
Виктор Козлов
Евгений Тимкин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Мурад Мачаев назвал Ковингтона животным: «Я его даже мужчиной не считаю»
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о ракетах для Киева
Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сибирь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 46 29 17 63
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 Динамо М 46 29 17 62
4 СКА 45 30 15 61
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 45 20 25 47
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 45 15 30 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 46 14 32 33
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 13:30
Сибирь – Адмирал
 4 : 1
3.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 2 : 4
3.01 14:30
Автомобилист – Трактор
 4 : 3
3.01 17:00
СКА – Витязь
 - : -
3.01 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
3.01 17:00
Локомотив – Барыс
 - : -
3.01 17:00
Сочи – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости