Энтони Камара установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности голевой серии

Нападающий «Барыса» Энтони Камара отличился голом в матче против «Локомотива» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

30-летний канадец забил в первом периоде, сократив отставание своей команды в счете (1:2).

Камара отличился в седьмом матче подряд. Он установил новый клубный рекорд по продолжительности голевой серии, побив достижение Найджела Доуса, который в сезоне-2017/18 забивал в шести встречах кряду.