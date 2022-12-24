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Сегодня, 14:30

Шведский защитник Классон продлил контракт с ХК ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Шведский защитник ХК ЦСКА Фредрик Классон продлил контракт со столичным клубом на два года, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу красно-синих.

«Фредрик Классон продлил контракт с ЦСКА на два года», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

30-летний швед перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Тампы», подписав контракт на один сезон. За столичный клуб защитник провел 41 матч и набрал 12 (3+9) очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16681707
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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