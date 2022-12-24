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Сегодня, 11:03

Вайсфельд считает, что непопадание «Трактора» в плей-офф КХЛ станет главной неожиданностью чемпионата

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд рассказал о перспективах «Трактора» в оставшейся части регулярного чемпионата КХЛ.

«Пока непонятно, как команда поработала во время паузы в чемпионате. После нее уже обыграна «Сибирь» и, может быть, далее последует длительная серия побед. Пока это никто предсказать не в силах. Мне лично до конца не верится, что с таким составом команда не попадет в плей-офф, но если так произойдет, это будет самая большая неожиданность сезона», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице восточного дивизиона КХЛ, набрав 37 очков за 42 матча.

Источник: https://betonmobile.ru/vaysfeld-zayavil-chto-nepopadanie-traktora-v-pley-off-stanet-glavnoy-neozhidannostyu-sezona-khl
КХЛ
ХК Трактор
Леонид Вайсфельд
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