Широков рассказал, как «Спартаку» удалось обыграть «Торпедо»

Капитан «Спартака» Сергей Широков считает, что третья пропущенная шайба в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» стала решающей. Красно-белые одержали победу со счетом 5:3, проигрывая по ходу встречи 1:3.

«Тяжелая для нас игра, потому что не очень здорово играли два первых периода. Наверное, за счет того, что пропустили третий гол, сумели мобилизоваться, собраться, очень здорово, что получилось отыграться, потому что нельзя так играть, как мы это делали в первых двух периодах: мы очень много позволяли сопернику убегать в контратаки, причем нас предупреждали, что они часто пользуются ими, невынужденные потери были. Здорово, что нас выручил вратарь, а в третьем периоде показали характер, нашли силы и вытащили матч. Здорово, что есть коллектив, команда, которая сумела выйти и собраться, здесь заслуга всех ребят, которые есть в раздевалке.

Хет-трик — это приятный бонус сегодня: здорово, что получилось забить, помочь команде, но еще раз скажу, что это не самое главное. Главное, что нашли в себе силы и вытащили матч, двигаемся дальше, потому что турнирная таблица очень плотная и за место в восьмерке надо биться в каждой игре. Все понимали, что сегодня игра за четыре очка, может быть из-за этого был даже перенастрой, из-за чего такое неважное начало матча", — цитирует ТАСС Широкова.