В «Сочи» надеются на восстановление игроков к домашней серии

Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков надеется на возвращение травмированных игроков к ближайшей домашней серии. Во вторник команда обыграла «Витязь» (3:1) без восьми игроков основного состава.

«У нас выпали игроки из-за болезней, травм, которых достаточно много. Ждем пополнения хотя бы какой-то части игроков к домашней серии.

Баканов? Завтра сделаем снимок, узнаем, насколько он выбыл. Тем более обидно, что его вызвали в молодежную сборную, и, прежде всего, это потеря для нашей сборной", — цитирует ТАСС Бадюкова.