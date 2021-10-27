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В «Сочи» надеются на восстановление игроков к домашней серии

03:13
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Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков надеется на возвращение травмированных игроков к ближайшей домашней серии. Во вторник команда обыграла «Витязь» (3:1) без восьми игроков основного состава.

«У нас выпали игроки из-за болезней, травм, которых достаточно много. Ждем пополнения хотя бы какой-то части игроков к домашней серии.

Баканов? Завтра сделаем снимок, узнаем, насколько он выбыл. Тем более обидно, что его вызвали в молодежную сборную, и, прежде всего, это потеря для нашей сборной", — цитирует ТАСС Бадюкова.

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Евгений Козинов все материалы автора
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