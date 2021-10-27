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Александр Волков вернулся в СКА

17:01
Александр Волков. Фото ХК СКА
Александр Волков. Фото ХК СКА
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СКА подписал контракт с нападающим Александром Волковым.

Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года, оно будет действовать до 30 апреля 2025 года. В СКА Волков, уже выступавший в Петербурге с 2013 по 2017 год, будет играть под 92-м номером.

24-летний форвард ранее выступал за «СКА-1946» в МХЛ и «СКА-Неву» в ВХЛ. В сезоне-2014/15 вместе с армейской молодежной командой дошел до финала Кубка Харламова, выиграв серебряные медали МХЛ.

В июне 2017 года подписал контракт с «Тампой», в сентябре 2020-го стал обладателем Кубка Стэнли, после сезона был обменян в «Анахайм». Всего в НХЛ провел 46 матчей и отметился 14 (7+7) очками. В АХЛ на счету Волкова 123 (55+68) балла в 196 играх.

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Евгений Петров все материалы автора
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