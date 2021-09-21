Шипачев вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»

Московское «Динамо» играет с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи открыли счет в этой встрече.

В большинстве с передачи Вадима Шипачева отличился Станислав Галиев.

Этот результативный пас позволил Шипачеву набрать 238-е очко за «Динамо» и войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории бело-голубых.