Шипачев вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
19:51
Московское «Динамо» играет с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи открыли счет в этой встрече.
В большинстве с передачи Вадима Шипачева отличился Станислав Галиев.
Этот результативный пас позволил Шипачеву набрать 238-е очко за «Динамо» и войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории бело-голубых.
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