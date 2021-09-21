Клубы КХЛ в следующем сезоне суммарно получат свыше 800 миллионов рублей от букмекеров
Начиная с сезона-2022/23, клубы КХЛ смогут самостоятельно заключать соглашения с букмекерскими конторами, сообщает Metaratings.ru.
Сейчас клубы ведут активные переговоры с ведущими представителями беттинг-индустрии. С некоторыми из них уже заключены соглашения. Например, 21 сентября «Салават Юлаев» объявил о четырехлетнем контракте с одной из контор.
Средний размер предложения участникам КХЛ составляет примерно 35 млн рублей за сезон. Эту информацию подтверждают как представители клубов, так и представители беттинг-индустрии.
Ожидается, что 24 клуба КХЛ, если все они останутся в лиге, в следующем сезоне суммарно получат от букмекеров минимум 800-850 млн рублей. Причем представители рынка считают, что эта сумма может возрасти до 1 млрд рублей за счет более дорогих контрактов с ведущими клубами лиги.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/kluby-kkhl-v-sleduyushchem-sezona-summarno-poluchat-svyshe-800-mln-rubley-ot-bukmekerov--1063259/
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