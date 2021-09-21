Клубы КХЛ в следующем сезоне суммарно получат свыше 800 миллионов рублей от букмекеров

Начиная с сезона-2022/23, клубы КХЛ смогут самостоятельно заключать соглашения с букмекерскими конторами, сообщает Metaratings.ru.

Сейчас клубы ведут активные переговоры с ведущими представителями беттинг-индустрии. С некоторыми из них уже заключены соглашения. Например, 21 сентября «Салават Юлаев» объявил о четырехлетнем контракте с одной из контор.

Средний размер предложения участникам КХЛ составляет примерно 35 млн рублей за сезон. Эту информацию подтверждают как представители клубов, так и представители беттинг-индустрии.

Ожидается, что 24 клуба КХЛ, если все они останутся в лиге, в следующем сезоне суммарно получат от букмекеров минимум 800-850 млн рублей. Причем представители рынка считают, что эта сумма может возрасти до 1 млрд рублей за счет более дорогих контрактов с ведущими клубами лиги.