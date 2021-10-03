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Шипачев удален до конца матча с «Металлургом» за удар соперника клюшкой в пах

18:25
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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

На 34-й минуте встречи капитан столичного клуба в борьбе с защитником Артемом Земчонком нанес тому удар клюшкой между ног. По новым правилам, арбитры встречи удалили Шипачева до конца игры только после видеопросмотра.

Ранее 34-летний форвард сделал голевую передачу, продлив результативную серию со старта сезона КХЛ до 13 матчей. В нынешнем сезоне он набрал 28 (9+19) очков.

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Александр Кравченко все материалы автора

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