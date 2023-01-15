Шипачев поздравил Вовченко с тем, что тот побил его рекорд результативности в «Северстали»

Нападающий «Ак Барса» поздравил форварда «Северстали» Даниила Вовченко с тем, что тот побил его рекорд результативности в «Северстали».

«Поздравляю! Отличный результат. Продолжай в том же духе», — написал Шипачев в социальных сетях.

Нападающий Даниил Вовченко забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:4).

Теперь на счету форварда 203 очка в составе команды из Череповца. Вовченко обошел Вадима Шипачева, на счету которого 202 балла.