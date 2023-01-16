Гендиректор «Трактора» рассказал, как Евгений Кузнецов посоветовал ему подписать двух американцев
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов советовал ему подписать вратаря и полевого игрока из Северной Америки.
— Сегодня Евгений Кузнецов сказал, что предлагал вам хоккеиста, а вы отказались и, к сожалению, он подписал контракт с «Вашингтоном». Можно подробности этой истории?
— Мы точно от него не отказались. Я могу подтвердить, что Женя рекомендовал нам его и мы очень хотели заключить контракт с Сонни. Мы делали очень хорошее предложение с точки зрения финансов, но нам сложно заключить контракт с игроком, у которого на руках есть предложение от клуба НХЛ. Мы были заинтересованы в нем, но не получилось увидеть его в «Тракторе».
— А что с вратарем, которого рекомендовал Кузнецов?
— Точно такая же ситуация. Я уже неоднократно говорил, что игроки будут до последнего ждать, и нужно предложить баснословные деньги, чтобы перебить предложение от клуба НХЛ, а «Трактор» таким не занимается.
Евгений Кузнецов — воспитанник «Трактора», он выступал за основной состав команды с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон».
|16.01
|16:30
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Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|16:30
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Барыс – Сибирь
|- : -
|16.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|16.01
|19:00
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Ак Барс – Адмирал
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