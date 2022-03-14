«Саня большой пример для всех игроков». Шипачев отметил игру голкипера Еременко

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев назвал ключевой момент серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали».

— Хорошая серия получилась. Череповец здорово играл. Начали они очень хорошо, потом мы немного перестроились. Думаю, всем понравилась эта серия. Я рад, что мы сегодня выиграли. Идем дальше, — цитирует Шипачева сайт бело-голубых.

— Есть радость, что в этом сезоне с Войновым играете в одной команде, и нет необходимости блокировать его броски, когда играете в меньшинстве?

— Слава хороший игрок, все это знают. Приятно играть с ним в одной команде. По поводу того, что я практически не играю в меньшинстве: у нас есть ребята, которые лучше меня это делают. Я так, только смотрю за ними, типа в теме!

— Какой вы ожидаете хоккей в следующем раунде?

— Пока сыграли сегодня с «Северсталью, прошли дальше. На следующую серию еще не думали. Хочу день отдохнуть, перезагрузиться.

— В чем секрет Александра Еременко? Ему 10 апреля исполнится 42 года...

— У нас три хороших вратаря, которые могут играть здорово. Любой из них, когда команда играет плохо, спасает. Саня большой пример для всех игроков: своим трудолюбием, работой в зале и на льду, первым приходит в раздевалку, последним уходит. Я рад, что оказался с ним в одной команде. Многому научился у него.

— Какой момент в серии был ключевой?

— Мы немного перестроились, когда 0-2 было в серии. Мы поехали в Череповец. Чуть поменяли тактику.