«Саня большой пример для всех игроков». Шипачев отметил игру голкипера Еременко
Капитан «Динамо» Вадим Шипачев назвал ключевой момент серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали».
— Хорошая серия получилась. Череповец здорово играл. Начали они очень хорошо, потом мы немного перестроились. Думаю, всем понравилась эта серия. Я рад, что мы сегодня выиграли. Идем дальше, — цитирует Шипачева сайт бело-голубых.
— Есть радость, что в этом сезоне с Войновым играете в одной команде, и нет необходимости блокировать его броски, когда играете в меньшинстве?
— Слава хороший игрок, все это знают. Приятно играть с ним в одной команде. По поводу того, что я практически не играю в меньшинстве: у нас есть ребята, которые лучше меня это делают. Я так, только смотрю за ними, типа в теме!
— Какой вы ожидаете хоккей в следующем раунде?
— Пока сыграли сегодня с «Северсталью, прошли дальше. На следующую серию еще не думали. Хочу день отдохнуть, перезагрузиться.
— В чем секрет Александра Еременко? Ему 10 апреля исполнится 42 года...
— У нас три хороших вратаря, которые могут играть здорово. Любой из них, когда команда играет плохо, спасает. Саня большой пример для всех игроков: своим трудолюбием, работой в зале и на льду, первым приходит в раздевалку, последним уходит. Я рад, что оказался с ним в одной команде. Многому научился у него.
— Какой момент в серии был ключевой?
— Мы немного перестроились, когда 0-2 было в серии. Мы поехали в Череповец. Чуть поменяли тактику.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -