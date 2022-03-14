Подъяпольский: «Ни про кого из парней «Северстали» нельзя сказать, что они не бились»

Вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский подвел итоги седьмого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (1:2).

«Ни про кого из парней «Северстали» нельзя сказать, что они не бились, не играли. У нас хорошая команда, много игроков осталось с прошлого года. Думаю, из-за этого мы лучше сплотились, поэтому было реально пройти «Динамо» в этом году. Скажу про Александра Еременко, что это профессионал с большой буквы, желаю ему только удачи в следующей серии», — цитирует вратаря сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.