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14 марта, 23:27

Подъяпольский: «Ни про кого из парней «Северстали» нельзя сказать, что они не бились»

Голкипер «Северстали» отметил самоотверженную игру партнеров по команде
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский подвел итоги седьмого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (1:2).

«Ни про кого из парней «Северстали» нельзя сказать, что они не бились, не играли. У нас хорошая команда, много игроков осталось с прошлого года. Думаю, из-за этого мы лучше сплотились, поэтому было реально пройти «Динамо» в этом году. Скажу про Александра Еременко, что это профессионал с большой буквы, желаю ему только удачи в следующей серии», — цитирует вратаря сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/14/497154.html
Владислав Подъяпольский
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
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4. Северсталь - Динамо М
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5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
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